В Союзе пенсионеров не согласились с рейтингом лучших регионов для пожилых людей

Председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский обсудил с Life результаты исследования, в котором Москва и Санкт-Петербург были признаны лучшими регионами для пожилых людей.

Он подчеркнул, что высокие позиции этих городов объясняются их высоким уровнем доходов и жизни, что напрямую влияет на ожидаемые показатели продолжительности жизни и общее благосостояние населения.

Рязанский также отметил, что комфортность проживания пенсионеров определяется не только экономическими факторами, но и привязанностью к месту рождения, наличию близких людей и возможности заниматься любимыми делами. Именно эти критерии, по его мнению, должны быть основой для объективной оценки качества жизни пенсионеров.

Исследовательский проект «Если быть точным» провел оценку качества жизни людей старше 55 лет в регионах России. Лидирующие позиции заняли Москва и Санкт-Петербург, тогда как в конце рейтинга оказались Ингушетия, Чечня и Забайкальский край.