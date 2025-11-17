В Союзе осетроводов сообщили, что за год икра подорожала на 5-7%

Стоимость икры увеличилась за год примерно на 5-7%, что связано преимущественно с инфляционными процессами. Об этом рассказал президент Союза осетроводов Александр Новиков в беседе с радиостанцией Sputnik .

По его словам, в прошлом году резкий рост цен объяснялся низким объемом улова красной рыбы, однако ситуация изменилась в 2025-м.

«Путина по добыче красной рыбы была достаточно успешная, и объемы в почти в два раза больше, чем в прошлом году», — отметил специалист.

Новиков предположил, что значительных колебаний цен на икру перед Новым годом ждать не стоит, однако рекомендовал приобретать этот деликатес заранее, чтобы избежать предновогодней суеты.