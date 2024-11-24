Mash: бизнесвумен выставила на продажу один из самых дорогих домов в Сочи

Известная бизнесвумен Алла Аксельрод решила продать один их самых дорогих домов в Сочи. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

Речь идет о шестиэтажном особняке с бассейном. Стоимость его оценивают в 2,4 миллиарда рублей. Дом находится в премиальном жилом комплексе неподалеку от гостиницы «Жемчужина» и санатория «Светлана» у побережья Черного моря.

Рядом находятся пентхаусы эстрадных артистов Льва Лещенко и Владимира Винокура. Жилье укомплектовано дорогостоящей бытовой техникой и мебелью люксового бренда Ralph Lauren.

Владелица особняка также владеет долей в компании «Диалог-СТ», выпускающей сайдинг, а также ведет бизнес в сферах аренды недвижимости и по подготовке к продаже. У нее в собственности элитные автомобили — Maybach 57, Mercedes-Benz SL и Mercedes-Benz S-класса.

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*Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России.