В Сочи собрали первый урожай спелых бананов

В Сочи фермерское хозяйство «100 гектаров» получило первый урожай бананов в рамках программы по возрождению субтропического земледелия. В теплицах выращивают сразу 24 вида тропической культуры, а собирать урожай планируют до конца года, сообщил ТАСС .

Особенность сочинских бананов в том, что их не срывают зелеными и не отправляют на длительное дозревание. Плоды остаются на деревьях почти два месяца, благодаря чему успевают полностью созреть.

«Те, которые мы с вами покупаем, без малого полтора-два месяца дозревают, срываются в зеленом виде. У нас эти два месяца бананы дозревали на дереве», — рассказала вдохновитель проекта Наталья Платонова.

В этом сезоне фермеры рассчитывают собрать не менее 500 килограммов бананов. Кроме того, в теплицах планируют получить около 150 килограммов папайи и 30 килограммов питахайи.

Тропические культуры выращивают на ферме в трех теплицах с начала 2025 года. Их селекцией занимается Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Академии наук Абхазии. За состоянием растений следит специальный робот, разработанный юными инженерами из Сочи.

Проект рассматривает выращивание тропических культур как часть программы по развитию субтропического земледелия. Первый урожай должен показать, насколько перспективным может стать производство бананов и других экзотических плодов непосредственно на российском юге.

Ранее первые тепличные бананы отправили на экспертизу в Новороссийск.