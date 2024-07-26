В СК рассказали о контроле за вернувшимися с СВО бывшими киллерами

СК РФ по Петербургу: пришедшие с СВО бывшие киллеры находятся под контролем

Осужденные за тяжкие преступления и получившие второй шанс на СВО находятся на особом контроле у следователей. Об этом «Фонтанке» рассказал начальник первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК по Санкт-Петербургу Юрий Яшков.

«Вообще мы знаем, кто выходит, знатные киллеры уже катаются по городу, отзваниваются нам, обещают больше не шалить», — отметил собеседник издания.

Яшков отметил, что в Санкт-Петербурге таких опасных освобожденных хватает, и не все они идут на сотрудничество со следствием. Начальник управления сообщил, что лично знает двух осужденных, которые потенциально могут совершить преступления снова.

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