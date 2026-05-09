В Симферополе открыли обновленную кованую карту с миниатюрами мемориалов России

В центре Симферополя открыли обновленный арт-объект — кованую карту России с 89 миниатюрами памятников, посвященных Великой Отечественной войне. Об этом сообщил телеграм-канал «Вести Крым» .

Монумент выполнили из бронзы. Объект реставрировали более 30 мастеров из разных регионов страны.

«Кроме того, к карте добавили интерактивную подсветку и информационные вывески с QR-кодами, перейдя по которым можно познакомиться с историей памятных мест регионов», — отметили в публикации.

В конце апреля соцсеть «Одноклассники» запустила приложение, которое дает пользователям возможность виртуально возложить цветы к мемориалам в 25 городах России. Для этого достаточно выбрать монумент из списка и нажать на соответствующую кнопку. После чего настоящие цветы возложит один из популярных авторов «Одноклассников» и отправит пользователю видео.