«Одноклассники» запустили приложение для возложения цветов к мемориалам

Пользователи социальной сети «Одноклассники» получили возможность виртуально возложить цветы к мемориалам в 25 российских городах с помощью мини-приложения. Оно поможет всем желающим почтить память героев Великой Отечественной войны и узнать новое о монументах.

Организаторы проекта «Цветок Победы» поставили перед собой задачу объединить миллионы людей со всего мира и поддержать традицию чтить советских героев.

Бесплатная платформа позволяет возложить реальные цветы от участников акции к местам памяти. В этом году список мемориалов пополнился — добавились памятники в 15 городах. Относить цветы к ним будут популярные авторы «Одноклассников».

В акции примут участие Марк Еремин, Валерия Подковырова, Любовь Розенберг, Виталий Багров и Николай Злыднев.

Чтобы почтить память советских героев, необходимо выбрать в приложении монумент из списка и нажать на соответствующую кнопку. После этого пользователь получит видео с кадрами возложения реального цветка от его имени.

Пользователи мини-приложения также получат возможность послушать истории, подготовленные соцсетью совместно с экспертами Российского военно-исторического общества. Специалисты подробно расскажут о мемориалах и о подвигах героев Великой Отечественной Войны.