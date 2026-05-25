В Сибири пройдет первый международный форум «Россия. Новосибирск. Китай»

В Сибири впервые пройдет международный форум «Россия. Новосибирск. Китай» с 26 по 28 августа. Он состоится в рамках «Технопрома-2026», сообщили ТАСС в пресс-службе Новосибирского государственного университета.

Форум будет посвящен сотрудничеству России и Китая в сфере образования, бизнеса, науки и инноваций. НГУ выступил его инициатором.

По словам начальника управления экспорта образования вуза Евгения Сагайдака, форум станет юбилейным мероприятием. Он посвящен 15-летию первого в стране Китайско-российского института. В этом году пройдет торжественное открытие уже второго такого вуза. В 2025 году Минобразования КНР его утвердило и одобрило.

«В 2026/27 учебном году у нас будет первый набор 240 студентов по программам бакалавриата нового КРИ по таким направлениям, как химия, биология, математика и робототехника», — сказал Сагайдак.

В рамках форума также подпишут соглашение о создании Ассоциации совместных институтов университетов России и Китая, проведут симпозиум о проблемах повышения качества совместной подготовки кадров, а также уделят внимание разработкам в инновационных, высокотехнологичных и наукоемких отраслях.

