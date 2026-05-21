Производитель пива из Мытищ представил продукцию на фестивале в Харбине

С 18 по 21 мая в Харбине провели фестиваль-ярмарку «Сделано в России». Ее организовали на площадке международной торгово-экономической ярмарки одновременно с X Российско-китайским Экспо.

Мероприятие традиционно стало одной из крупнейших площадок для продвижения российских товаров на китайском рынке и развития экспортного сотрудничества между двумя странами.

Как сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области, участие в фестивале приняли более 100 компаний из 37 российских регионов. Производители представили широкий ассортимент продукции, включая товары агропромышленного комплекса, напитки и продукты переработки.

Подмосковье на международной выставке представила Московская пивоваренная компания. Производство предприятия расположено в Мытищах, а годовой объем выпуска продукции достигает восьми миллионов гектолитров.

Компания также имеет международную сертификацию по стандарту пищевой безопасности FSSC 22000, подтверждающую соответствие продукции современным требованиям качества и безопасности.

Фестиваль в Харбине используют не только как выставочную площадку, но и как инструмент для расширения экспортных поставок и установления прямых контактов между российскими производителями и китайскими партнерами.

По данным организаторов, за последние два с половиной года в рамках мероприятия провели более двух тысяч деловых встреч.

В 2026 году на площадке запланировали около 400 переговоров с участием представителей бизнеса, что свидетельствует о сохраняющемся интересе китайского рынка к российской продукции. В том числе речь идет о товарах производителей из Московской области, которые продолжают наращивать экспортное присутствие в КНР.