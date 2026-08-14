В Сибири многодетная мать закроет ипотеку благодаря выигрышу в лотерею

Жительница Иркутской области сможет досрочно закрыть ипотеку благодаря выигранным в лотерею трем миллионам рублей. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе «Национальной лотереи».

Победительницей лотереи стала заместитель директора в сфере торговли по имени Екатерина.

«Почти всю сумму мать троих детей направит на досрочное погашение ипотеки, которую семье предстояло выплачивать еще 17 лет», — отметили в пресс-службе.

Билет, принесший удачу, Екатерина купила случайно, решив потратить остававшиеся у нее 100 рублей на участие в розыгрыше. Уже через час женщина узнала, что выиграла.

Ранее стало известно, что инженер из ЯНАО выиграл более 13 миллионов рублей, купив лотерейный билет 13-го числа.