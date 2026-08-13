Инженер из ЯНАО выиграл более 13 млн рублей, купив лотерейный билет 13-го числа

Инженер из Ямало-Ненецкого автономного округа выиграл более 13 миллионов рублей по лотерейному билету, купленному в понедельник 13-го числа. Об этом сообщила РИА «Новости» пресс-служба «Столото».

«В 30066-м тираже государственной лотереи „Рапидо Ультра“ был разыгран суперприз — 13 109 580 рублей. Победителем стал житель Ямало-Ненецкого автономного округа Александр Д.», — заявили в пресс-службе.

Счастливчик рассказал, что во вторник планировал командировку, а в понедельник, 13-го, собирая вещи, открыл мобильное приложение лотереи. За шесть секунд отметил все числа в билете. Позже появилось уведомление о выигрыше.

Он работает инженером, в свободное время предпочитает активный отдых — путешествия и рыбалку. Среди трофеев — 10-килограммовая щука. Свой выигрыш мужчина намерен потратить на покупку недвижимости и путешествие.

Ранее уфимец купил 100 лотерейных билетов и выиграл 10 миллионов рублей.