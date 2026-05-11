В Североморске дали старт экспедиции «Код непокоренных»

В Североморске дали старт российско-белорусской экспедиции «Код непокоренных». Об этом сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис в своем телеграм-канале .

Сотни человек из разных регионов России и Белоруссии объединились, чтобы пройти путь памяти от Заполярья до Минска.

«Код Непокоренных» — это масштабная российско-белорусская патриотическая экспедиция. Участники проедут по маршруту Мурманск — Минск. Они посетят места воинской славы, музеи и встретятся с ветеранами.

Мурманская область — регион с железным характером, подчеркнул губернатор. Здесь, на Севере, особенно остро чувствуется ценность мира. Люди помнят, как порт работал под постоянными бомбежками, как защитники Заполярья сражались насмерть, как жители хранили веру в победу.

За 11 дней участники пройдут через Мурманск, Кандалакшу, Петрозаводск, Санкт-Петербург, Великий Новгород, Смоленск, Витебск и Минск. Эти дни станут для них временем искреннего общения, изучения истории, занятий спортом и укрепления дружбы.

«Ребята, впереди у вас большая дорога. Пусть она станет для каждого из вас личным открытием, временем важных раздумий и настоящей дружбы», — сказал губернатор.

В День Победы на Северном речном вокзале Москвы появилась живая цепь памяти. Тысячи людей с флагами выстроились в единую линию на набережной, чтобы почтить память защитников Отечества. Непрерывная линия участников символизировала единство народа, связь поколений и уважение к подвигу фронтовиков.