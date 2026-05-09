«Живая цепь памяти» объединила более тысячи человек на Северном речном вокзале

На Северном речном вокзале Москвы в День Победы появилась живая цепь памяти. Более тысячи человек прошли по набережной с флагами и выстроились в единую линию в знак памяти о защитниках Отечества. Об этом сообщила пресс-служба Дептранса.

Непрерывная линия участников символизировала единство народа, связь поколений и уважение к подвигу фронтовиков. К патриотической акции присоединились общественные деятели и активисты молодежных объединений.

Затем на главной площади Северного речного вокзала состоялась торжественная церемония. Участники исполнили гимн России, спели песни военных лет, а также почтили память павших минутой молчания.

Ранее в Санкт-Петербурге в очном формате прошла традиционная акция «Бессмертный полк». На Невский проспект вышли более 100 тысяч человек с портретами фронтовиков, тружеников тыла, жителей и защитников блокадного Ленинграда.