Цены на бензин и дизель стабилизируют на весь 2026 год

Новак анонсировал действие соглашений с нефтяниками до конца 2026 года

Соглашения с нефтяными компаниями о стабилизации внутреннего топливного рынка будут действовать на протяжении всего 2026 года. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак, сообщил ТАСС .

«[Документы] еще не подписаны, но в процессе. Постановление правительства вышло, подтверждающее форму данного соглашения. Сейчас идет работа Минэнерго с компаниями по подписанию. Мы рассчитываем, что весь 2026 год будут [действовать]», — сказал Новак.

Ранее кабмин выпустил постановление, по которому Минэнерго и Федеральная антимонопольная служба заключат с нефтяниками договоры о стабилизации и развитии внутреннего рынка нефтепродуктов.

Документ вступил в силу сразу после публикации. Соглашения будут определять объемы поставок топлива на внутренний рынок и регулировать розничные цены на бензин и дизель с учетом прогнозируемого уровня инфляции.

Ранее Новак допустил, что Россия сможет запустить поставки нефти в Лаос в ближайшие месяцы.