В Севастополе создали самый крупный терруар на юге России

В Севастополе создали самый крупный винодельческий терруар на юге России. Он получил название «Палакия» и объединяет земли плато Кара-Тау и долины реки Бельбек. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Площадь терруара превышает 800 гектаров — это плодородные земли, идеально подходящие для выращивания винограда. Название связано с античной историей: когда-то здесь жили древние греки и скифы. В «Палакию» вошли более двадцати виноделен, расположенных в междуречье Бельбека и Качи, на возвышенностях Кара-Тау и Аяк-Балка, а также в нижнем течении Бельбека и окружающей долине.

