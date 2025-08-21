Новая прогулочная зона протяженностью 260 метров появится в Тобольске

Заместитель губернатора Павел Перевалов, директор регионального департамента ЖКХ Семен Тегенцев и глава города Петр Вагин оценили концепцию новой прогулочной зоны в Тобольске. Благоустроенная территория протяженностью 260 метров соединит Базарную площадь с берегом реки и строящимся концертным залом, сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на информационный центр правительства Тюменской области.

«Тобольск имеет уникальный ландшафт с выходом к реке. Этот подарок природы необходимо использовать. Личное посещение будущей площадки благоустройства дает много информации для выбора концептуальных и технических решений. Обсудили детали с коллегами. После доработки решений можно будет приступать к благоустройству», — отметил вице-губернатор Павел Перевалов.

Новая прогулочная зона будет включать в себя пешеходные дорожки, клумбы, освещение, скамейки и малые архитектурные формы. Благоустроенная территория станет частью единого туристического маршрута, который свяжет Кремль, Базарную площадь и набережную в районе будущего концертного зала. Проектировщики учли особенности рельефа, чтобы адаптировать пространство для отдыха горожан и гостей города.