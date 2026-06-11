В Севастополе приостановили выдачу QR-кодов на топливо

Развожаев: ночью бензовозы не смогли доехать до Севастополя

В четверг, 11 июня, новой партии QR-кодов для покупки бензина на АЗС в Севастополе не будет. Об этом в «Максе» сообщил глава города Михаил Развожаев.

По его словам, ситуация касается сети автозаправочных станций «ТЭС», бензин на которых продают по QR-кодам.

«К сожалению, бензовозы в город не смогли прийти», — написал губернатор и призвал владельцев автомобилей не создавать очереди около АЗС.

В четверг на станциях «ТЭС» будут заправлять автомобили силовых структур, скорую помощь, общественный и коммунальный транспорт.

Развожаев уточнил, что выданные топливные талоны решили деактивировать. Те водители, кто не успел воспользоваться полученным кодом, смогут получить новый.

«С 10:00 на восьми заправках „АТАН“ топливо марок АИ-92 и АИ-95 Ultra и ДТ Ultra будет в свободной продаже», — заключил губернатор.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов объяснил, когда ситуация с бензином в регионе придет в норму.