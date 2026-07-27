В Севастополе ограничили электроснабжение из-за перегруза сетей

В Севастополе ввели временные ограничения электроснабжения. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в телеграм-канале .

Мера необходима для ликвидации перегруза сетей за пределами региона. Это поможет избежать аварии в энергосистеме.

Губернатор уточнил, что на объектах ввели особый режим. Социальные учреждения перевели на резервные схемы питания.

Развожаев призвал жителей с пониманием отнестись к временным трудностям.

Ранее губернатор сообщил, что в ночь на 25 июля из-за атаки на Севастополь пострадали три человека.