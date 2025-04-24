В Сети вирусится новое видео подмосковной ГИБДД о пьяных лихачах

В Сети завирусилось новое видео от Госавтоинспекции Московской области. В ролике россиянам объяснили, какие последствия ждут тех, кто садится за руль в нетрезвом виде.

Видео начинается с крупных планов нескольких мужчин, которые под фортепианный аккомпанемент исполняют всем известную песню «Кабриолет». На словах «А я сяду» музыка прерывается и становится понятно, что перед камерой пел хор заключенных.

«Кем бы ты ни был и на какой бы машине ни ездил, сев однажды пьяным за руль, ты можешь сломать свою жизнь навсегда», — произносит голос за кадром.

Ролик завирусился накануне предстоящих майских праздников. В прошлом году в этот период зафиксировали рост аварийности, в том числе с участием несовершеннолетних.

По информации «Известий», на дорогах погибли девять детей, пострадали еще 178. За рулем транспортных средств зачастую находились выпившие взрослые.