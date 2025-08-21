В сети кофеен «ЗДРАСТЕ» отметили, что доля пенсионеров в их заведениях за год выросла на 30%

Пенсионеры выбирают не только кофе, но и более разнообразные напитки, такие как пряный раф с малиной и бабл-ти. Об этом «Газете.Ru» сообщил генеральный директор сети кофеен «ЗДРАСТЕ» Гнел Амирян.

По словам эксперта, клиенты старше 60 лет активно пробуют новинки — от авокадо-тостов до дубайского айс-мокко.

Амирян отметил, что у пожилых клиентов меняются ценности. Они стали снимать видеообзоры в кофейнях и делиться ими в TikTok и мессенджерах.

«Вместо спокойного затухания — жадное желание пережить вторую молодость, продлить активную жизнь, наполненную ярким гастрономическим и социальным опытом. И кофейни стали для них подходящей площадкой для этой новой жизни», — подчеркнул эксперт.

Он также отметил, что доля пенсионеров в их кофейнях за год выросла на 30%.