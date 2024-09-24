В семечках из магазинов Петербурга нашли яд

kp.ru: в Петербурге в семечках обнаружили кадмий, который вызывает рак

Кадмий обнаружили в семечках из магазинов Санкт-Петербурга. При высоких концентрациях он может вызвать патологические изменения в организме человека, сообщил сайт kp.ru .

Исследование провели сотрудники «Общественного контроля». Они пришли к выводу, что в каждой из 10 проверенных пачек семечек из петербургских магазинов содержался опасный яд.

В процессе развития подсолнечника в его семенах может накапливаться кадмий. Он попадает в почву вместе с фосфатами, которые используют в качестве удобрений в сельском хозяйстве.

В организации уточнили, что употребление 100 граммов семечек может привести к тому, что в организм человека попадет треть допустимой для него дозы токсичного металла. Это может вызвать заболевания легких увеличить риск развития онкологических заболеваний.

В Петербурге после выборов зафиксировали 24 случая острых кишечных инфекций среди полицейских и сотрудников избирательной комиссии. Выяснилось, что в обедах на избирательных участках содержались кишечная палочка и сальмонелла.