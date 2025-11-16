В Сеченовском университете рассказали, как распознать анорексию

Международный день борьбы с анорексией отмечают 16 ноября. Это заболевание, которое может развиться даже у людей с нормальным весом, поэтому важно следить не только за цифрами на весах, но и за изменениями в поведении. Об этом заведующая кафедрой психиатрии и наркологии Сеченовского университета, заслуженный врач России Марина Кинкулькина рассказала РИА «Новости» .

Она пояснила, что врачи все чаще сталкиваются с атипичной формой анорексии: у человека появляются искаженное восприятие собственного тела, сильный страх поправиться и строгие ограничения в питании, но при этом вес может оставаться нормальным или даже немного выше.

Кинкулькина подчеркнула, что поводом для тревоги должны стать резкие перемены в пищевых привычках — отказ от привычных любимых продуктов, особенно содержащих углеводы и жиры, частые взвешивания, чрезмерные тренировки и появление «ритуалов» вокруг приема пищи.

Ранее психолог Дарья Логинова рассказала, что у мужчин реже выявляют признаки расстройства пищевого поведения. Она подчеркнула, что РПП у мужчин может быть недооценено из-за стигматизации и недостаточной диагностики.