В Сбербанке рассказали о мощнейшей DDoS-атаке в 2025 году

В Сбербанке рассказали о пике мощнейшей DDoS-атаки в 2025 году

Пик самой мощной DDoS-атаки на инфраструктуру Сбербанка в 2025 году составлял 324 миллиона пакетов в секунду, что больше прошлого рекорда января 2023 года на 69%. Об этом РИА «Новости» сообщил зампред правления кредитной организации Станислав Кузнецов.

По его словам, Сбер остается одной из главных целей для киберпреступников. Сервера хакеров в том случае находились за рубежом.

При этом в 2025 году число некоторых типов кибератак на Сбербанк увеличилось, а некоторых — уменьшилось. Например, возросло число сканирований периметра на предмет уязвимостей, но сократились DDoS-атаки.

«Количество фишинговых атак на сотрудников в 2025 году увеличилось почти в два раза, однако эффективность их нулевая, потому что мы регулярно проводим тестирования и обучение», — рассказал Кузнецов.

Ранее хакеры взломали официальный сайт аэропорта Пулково.