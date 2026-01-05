В Сбербанке рассказали о мощнейшей DDoS-атаке в 2025 году
Пик самой мощной DDoS-атаки на инфраструктуру Сбербанка в 2025 году составлял 324 миллиона пакетов в секунду, что больше прошлого рекорда января 2023 года на 69%. Об этом РИА «Новости» сообщил зампред правления кредитной организации Станислав Кузнецов.
По его словам, Сбер остается одной из главных целей для киберпреступников. Сервера хакеров в том случае находились за рубежом.
При этом в 2025 году число некоторых типов кибератак на Сбербанк увеличилось, а некоторых — уменьшилось. Например, возросло число сканирований периметра на предмет уязвимостей, но сократились DDoS-атаки.
«Количество фишинговых атак на сотрудников в 2025 году увеличилось почти в два раза, однако эффективность их нулевая, потому что мы регулярно проводим тестирования и обучение», — рассказал Кузнецов.
Ранее хакеры взломали официальный сайт аэропорта Пулково.