В Саратовской области распространили фейк о режиме повышенной готовности

Появившаяся в социальных сетях информация якобы от имени мэра Саратова Михаила Исаева о режиме повышенной опасности в регионе оказалась фейком. Об этом в Telegram-канале сообщил сам градоначальник.

«Уважаемые саратовцы! В Сети распространяется недостоверная информация от имени Росгвардии по Саратовской области и от моего имени. Материалы создали при помощи нейросетей, они не являются достоверными», — написал он.

В прикрепленном скриншоте на странице Исаева говорится о якобы введенном на территории области режиме повышенной готовности.

Днем ранее на территории Саратовской области ввели временные ограничения по работе мобильного интернета. Глава региона Роман Бусаргин призывал население отнестись к ситуации с пониманием. По его словам, мера необходима для обеспечения безопасности населения.