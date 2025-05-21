В Саратове уволили учительницу, надевшую третьекласснику ведро на голову

Учительницу саратовского лицея № 3 имени Пушкина уволили после конфликта с третьеклассником. Об этом сообщило агентство «Взгляд-инфо».

Судя по снятому в классе видео, педагогу не понравилось, что ученик пришел на урок с жевательной резинкой. Она потребовала мальчика выплюнуть ее, поднеся к его лицу мусорное ведро.

«Быстро выплевывай, иначе убью», — произнесла женщина.

Третьеклассник не выполнил требование, после чего преподавательница надела ведро ребенку на голову.

В администрации Октябрьского района поведение учительницы назвали недопустимым. По итогам оперативной проверки педагога уволили, а директор школы принес извинения родителям школьника.

Проверку также начал следственный отдел по Фрунзенскому району Саратова, сообщили в пресс-службе ведомства. Ее ход проконтролирует прокуратура Октябрьского района города. Правоохранители оценят соблюдение прав несовершеннолетнего.

Ранее стало известно, что в Саратовской области учительницу уволили из-за нацистской символики в спектакле.