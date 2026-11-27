Павильон установили на площади имени Рахманинова, на пересечении проспекта Столыпина и улицы Радищева. Здесь жители могут узнать афишу на выходные, а туристы — получить информацию о маршрутах, достопримечательностях и событиях, а также о том, как добраться до нужных мест. В центре также можно взять карты, путеводители и буклеты о Саратове.

«Особенность нового центра — это его мобильность. На новогодние праздники или крупные фестивали павильон можно будет установить в других популярных местах для прогулок. Например, на набережной. Это позволит большему числу людей получать актуальную информацию», — отметил Молчанов.

Центр будет открыт круглый год. Зимой посетителей ждут с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00. Летний график планируют изменить. Работой павильона будет управлять Городской центр имени Столыпина.

Центр создан при поддержке федерального финансирования в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство».