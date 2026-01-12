В Санкт-Петербурге запретили баранки в оформлении цветочного магазина

В Санкт-Петербурге власти потребовали у цветочного магазина убрать баранки из новогоднего оформления, поскольку они оскверняют память блокадников. Об этом сообщила «Фонтанка».

Расположенный в центре Северной столицы салон флористики получил письмо от районной администрации с требованием внести изменения в праздничный декор на входе.

Поводом послужила жалоба местного жителя, которого возмутили гирлянды из баранок на ветках ели. По его мнению, применение хлебобулочных изделий в качестве украшений оскверняет память блокадников.

В салоне заявили, что не вкладывали подобных смыслов, а баранки в качестве украшений применялись еще во времена Древней Руси. Однако после письма от администрации магазину пришлось снять декор.

