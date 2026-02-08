В Санкт-Петербурге заметно увеличился выпуск транспортного оборудования

В 2025 году предприятия Санкт-Петербурга увеличили объемы производства на 5,4%. Особенно высокий рост продемонстрировали отрасли электроники и транспортного машиностроения, написала gazeta.spb.ru .

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков сообщил, что в обрабатывающем секторе рост составил 7%. По данным Петростата, наибольший рост объемов производства зафиксирован в сфере выпуска компьютеров, электронных и оптических изделий. Индекс промышленного производства (ИПП) в этом секторе достиг 126,2%.

Также высокие показатели продемонстрировали отрасли по производству прочих транспортных средств и оборудования (ИПП — 139,3%), автотранспортных средств (ИПП — 110,2%) и готовых металлических изделий (ИПП — 108,4%), как отметил вице-губернатор в своем Telegram-канале.

По итогам года промышленные предприятия Санкт-Петербурга отгрузили продукции на 4,5 триллиона рублей, что на 12,2% превысило значение 2024 года.