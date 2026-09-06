Частицу мощей Дмитрия Донского доставили в Главный храм Вооруженных сил

В Главный храм Вооруженных сил России в парке «Патриот» доставили ковчег с частицей мощей великого князя Дмитрия Донского. Об этом сообщил ТАСС .

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл благословил изготовление ковчега для принесения его в воинские части, в том числе в зоне проведения специальной военной операции.

Молебен в честь обретения святыни возглавил митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл, председатель синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами.

Ранее в храме Христа Спасителя началась Божественная литургия, предваряющая Общемосковский крестный ход. Верующие пройдут молитвенным шествием до Новодевичьего монастыря.

Во главе процессии понесут частицу мощей Дмитрия Донского и другие святыни.