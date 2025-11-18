В Санкт-Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности

В Санкт-Петербурге продолжает действовать желтый уровень погодной опасности из-за гололеда и мокрого снега. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

«Предупреждение будет действовать с 05:00 до 21:00 18 ноября в связи с гололедно-изморозевыми отложениями. Местами ожидается налипание мокрого снега», — отметили в ведомстве.

Автомобилистов призвали по возможности отказаться от поездок на личном транспорте. В случаях, когда поездка все же необходима, нужно проявлять особую осторожность за рулем. Пешеходам также порекомендовали быть внимательнее.

Ранее в Москве водителям посоветовали выезжать только на зимней резине. В столице ожидается дождь со снегом.