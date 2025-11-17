В Москве водителям посоветовали выезжать только на зимней резине

Московским автомобилистам в понедельник, 17 ноября, нужно выезжать на дорогу только на зимней резине. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта.

«По прогнозам синоптиков, в течение дня ожидается дождь со снегом. Выезжайте только на зимней резине», — заявили в дептрансе.

Автовладельцев предупредили о вероятных локальных ограничениях движения в центре Москвы.

«Рекомендуем для поездок использовать городской транспорт. Планируйте маршрут заранее», — добавили в пресс-службе.

Также водителей призвали соблюдать дистанцию и скоростной режим, избегать резких маневров, особенно на спусках и подъемах с эстакад и мостов.

Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков ранее объяснял 360.ru, что на летней резине можно ездить даже в минусовую погоду, но только если асфальт сухой. Однако такие идеальные условия — редкость.