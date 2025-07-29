В Санкт-Петербурге депутата Апостолевского задержали за поддержку Навального

Депутата Законодательного собрания Ленинградской области от фракции КПРФ Ивана Апостолевского задержали за поддержку Алексея Навального*. Об этом РИА «Новости» сообщил источник в силовых структурах.

Правоохранители установили, что в 2017 году парламентарий размещал в соцсетях посты, посвященные Навальному*, и с того момента не удалил их. Основанием для его задержания стала пропаганда символики экстремистской организации.

Силовики поймали Апостолевского днем 29 июля на Московском вокзале Санкт-Петербурга. Против него завели административное делопроизводство.

Ранее стало известно, что в Ленинградской области задержали сторонника Навального*, который отправлял деньги ВСУ и распространял наркотики.

*Внесен в перечень террористов и экстремистов.