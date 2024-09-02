В самой популярной школе Екатеринбурга появились классы «М», «О» и «Р»
URA.RU: в самую загруженную школу Екатеринбурга набрали 14 первых классов
В школу № 23 в Екатеринбурге набрали 14 первых классов. Об этом сообщило агентство URA.RU.
Именно в эту школу ежегодно набирают много первоклассников. В этом году в учебном заведении появились классы с литерами «М», «О» и «Р».
«В классах по 30-33 человека», — отметил автор материала.
Весь актовый зал заполнили первоклассники. Школьников приходилось размещать вдвоем на одно кресло. В общей сложности в Екатеринбурге работает 161 общеобразовательное учреждение. В новом учебном году в городские школы отправились 207 тысяч учеников.
Накануне возле школы № 148 на улице Бебеля в Екатеринбурге подралась толпа подростков. По данным очевидцев, не менее 10 школьников набросились на юношу, которого били руками и пинали. За потасовкой наблюдали сверстники.