В Самарской области вдвое сократят выплаты беременным школьницам

Правительство Самарской области вдвое уменьшит единовременную выплату для школьниц и студенток, которые обучаются на очной форме. Документ опубликовали на сайте правовой информации.

Сумма выплаты за постановку на учет по беременности уменьшится с 200 тысяч до 100 тысяч. Мера вступит в силу с 1 января 2026 года.

«Единовременная выплата предоставляется однократно в порядке оказания социальной поддержки (помощи) беременным женщинам, указанным в пункте 2 настоящего порядка, при постановке на учет по беременности до 31 декабря 2025 года», — следует из приказа.

В мае 2025 года сообщалось, что беременные российские студентки будут получать увеличенные выплаты по беременности.