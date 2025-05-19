Пособия для беременных студенток увеличат в России

Беременные российские студентки будут получать увеличенные выплаты по беременности. Соответствующую инициативу одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности, сообщил ТАСС .

Согласно тексту законопроекта, речь идет о пособиях, положенных очно обучающимся в колледжах, вузах, организациях дополнительного профессионального образования и научных организациях. Средний размер выплаты предложили увеличить до регионального прожиточного минимума, он составит 90 202 рубля.

Кроме того, инициатива предлагает переход полномочий по назначению пособий Социальному фонду России. Выплаты будут осуществляться за счет федерального бюджета.

На данный момент пособие по беременности и родам обучающимся женщинам назначается за 140 дней до начала отпуска по беременности. Сейчас она варьируется от 9,3 до 23,3 тысяч рублей в зависимости от размера стипендии и региона, в среднем по России ее размер составляет 19 329 рублей. Студентки получают их за счет образовательных организаций.

Ранее депутат Госдумы Нина Останина назвала идею о введении в России бесплатного обучения в колледжах для беременных школьниц очень сомнительной.