В Самаре предложили построить храм возле стриптиз-клуба

В Самаре провели публичные слушания по поводу строительства храма, большинство пришедших поддержали проект. Об этом сообщил «Коммерсант» .

В качестве места для церкви предложили участок площадью более 1000 квадратных метров на Московском шоссе. Рядом находится стрип-клуб.

Противники стройки считают, что место выбрано неподходящее — по нескольким причинам, в том числе из-за проблем с парковкой, шумом и уборкой территории.

