В Самаре отменили «Волгафест» из соображений безопасности

Фестиваль «Волгафест» не состоится в Самаре летом 2026 года из соображений безопасности. Об этом на странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщили организаторы мероприятия.

«Мы не верим, что пишем эти строки. Десять лет „Волгафест“ радовал горожан, туристов и нас самих. Нам не хотелось останавливаться или делать перерыв, но реалии диктуют свои правила, безопасность остается приоритетом», — подчеркнули в пресс-службе фестиваля.

Организаторы добавили, что мероприятие объединяло горожан, гостей и творческих людей со всего Поволжья. Они выразили надежду, что в следующем году «Волгафест» провести удастся.

Ранее в Самарской области решили не проводить в 2026 году Молодежный форум «иВолга», запланированный изначально на 24–31 июля. Также по аналогичной причине в регионе отменили Грушинский фестиваль на Мастрюковских озерах.