Грушинский фестиваль в Самарской области отменили из соображений безопасности

Традиционный Грушинский фестиваль в Самарской области в этом году решили не проводить по соображениям безопасности. Об этом сообщили на сайте мероприятия.

«К сожалению, ситуация с безопасностью не стабилизировалась и не позволяет всем вместе собраться на нашей поляне на Мастрюковских озерах», — заявили на сайте.

Впервые Грушинский фестиваль авторской песни провели в 1968 году, мероприятие было посвящено памяти студента и барда Валерия Грушина, который скончался, спасая тонущих детей. Обычно фестиваль проходил в первые июльские выходные на поляне у поселка Прибрежный в районе Мастрюковских озер. В прошлом году он собрал свыше 30 тысяч участников.

Ранее в Московской области в в поселке Фряново прошел Областной фестиваль-конкурс вокального искусства «Алябьевский соловей». Мероприятие посвятили творчеству композитора Александра Александровича Алябьева.