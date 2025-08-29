В РЖД заявили о борьбе с постоянной хакерской активностью

Хакерские атаки не перестают терроризировать российские компании, в том числе РЖД. «Российские железные дороги» оперативно реагируют на любые угрозы. Об этом заявил замгендиректора компании Евгений Чаркин в беседе с РИА «Новости» .

«Буквально каждый день мы реагируем на все сигналы, которые получаем. И от регуляторов, и от экспертов по информационной безопасности, и то, что мы сами видим», — сказал он.

По его словам, компании постоянно нужно быть начеку, учитывать изменения ситуации, оценивать уровень киберугрозы. Также он отметил, что хакерская активность в отношении отечественных предприятий наблюдается регулярно.

Ранее специалисты предупредили об угрозе взлома умных устройств, которыми пользуются в домашних условиях. Киберпреступники ищут любые уязвимости в них, взламывают и интегрируют вредоносные программы.