В РЖД собрали «стаю» робопсов для работы на опасных участках железной дороги

На потенциально опасных для людей участках железной дороги скоро смогут работать биоморфные роботы. В Telegram-канале РЖД рассказали о тестировании первых экземпляров.

Сейчас в «стае» три робопса, которых «дрессируют» ученые из НИИАС. Устройства оснащены камерами и лидерами, данные с которых автоматически передаются на компьютер.

Осенние испытания железных собак проходили на грузонапряженных станциях в столичном регионе. Специалисты изучили выполнение роботами алгоритмов, их перемещение на лапах и колесах, а также время автономной работы аккумуляторов.

«В перспективе робопсов можно задействовать для контроля соблюдения охраны труда и транспортной безопасности, диагностирования состояния инфраструктуры и подвижного состава», — уточнили в РЖД.

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