В РЖД повысят тарифы из-за больших долгов

В РЖД повысят тарифы на 1% на грузовые перевозки из-за больших долгов

В России повысят железнодорожные тарифы на перевозку грузов и пользование инфраструктурой. Распоряжение в адрес ФАС разместили на сайте публикации правовых актов.

ФАС предстоит подготовить документ о введении дополнительного коэффициента 1,01 к индексации тарифов, что увеличит платежи на 1%. Нововведение будет актуально в период с 1 марта 2026 года по 28 февраля 2027 года.

Такое решение обусловлено серьезными долгами РЖД. Из-за финансовых проблем компания сократила инвестиционную программу и стала продавать крупные активы.

Введение очередной надбавки необходимо для покрытия затрат на обеспечение безопасности на транспорте. Полученные средства направят на финансирование соответствующих мероприятий.

Ранее в РЖД предоставили пассажирам возможность выбрать место для питомца в вагоне. Сделать это можно с помощью сайта или приложения.