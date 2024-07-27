В РЖД начнут продавать особенные билеты до юга

В РЖД решили продавать билеты с пересадками внутри поезда

Фото: РИА «Новости»

Пассажиры поездов на некоторых маршрутах смогут купить билеты с пересадкой внутри поезда, в случае невозможного приобретения билета на весь маршрут. Об этом заявили в пресс-службе РЖД.

«Разработали для нашего сайта новый онлайн-сервис, который при отсутствии билетов на нужный поезд по полному маршруту предложит вариант поездки из доступных мест в том же поезде на разных отрезках пути», — заявили в компании.

Пока эта функция доступна для поездов, которые следуют из Москвы в Новороссийск, Кисловодск, Анапу и Адлер. Эти направления выбрали в связи с большим спросом в летний сезон. Пересесть разрешат на станциях Ростов-на-Дону, Краснодар, Воронеж, Рязань, Россошь, Лиски, Новочеркасск и Лихая.

Обязательным условием для пересадки установили длительность стоянки поезда на станции не меньше пяти минут. За это время пассажир успеет перейти на другое место.

Ранее пресс-служба РЖД сообщила, в какие поезда нельзя заходить провожающим. Ими оказались «Сапсаны» и курсирующие между Москвой и Санкт-Петербургом скоростные составы.

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