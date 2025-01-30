В «Руспродсоюзе» объяснили суть претензий к магазинам «Светофор»
Востриков: половина исков Роспотребнадзора к магазинам пришлись на «Светофор»
Около половины всех исков Роспотребнадзора затронули розничные сети магазинов «Светофор». Об этом в эфире телеканала «Россия 24» рассказал директор по развитию Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков.
По его словам, учредители этой торговой сети решили получить конкурентные преимущества за счет низких цен. При этом качество реализуемых товаров оставляло желать лучшего.
«Здесь и [нарушение] закона о торговле, и нарушение законодательства о возвратах товаров», — объяснил он.
Востриков добавил, что к сети предъявят много исков. Он подчеркнул, что это чуть ли не половина всех исков по розничным сетям.
Ранее появилась информация, что Роспотребнадзор проведет внеплановые проверки в сети магазинов «Светофор». В российском правительстве отреагировали на обращение депутата Госдумы Сергея Лисовского и поручили службе проработать проведение надзорных мероприятий.