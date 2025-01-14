Роспотребнадзор проведет внеплановые проверки в сети магазинов «Светофор»

В декабре депутат Сергей Лисовский попросил отреагировать на многочисленные жалобы на продажу в сети магазинов некачественных продуктов. С 2020 года из-за моратория на плановые проверки Роспотребнадзор может приходить только в случае угроз жизни и здоровью.

Первый вице-премьер Денис Мантуров поручил подготовить список документов для надзорных мероприятий.

Накануне «ВкусВилл» приостановил продажи десерта «ДэнБош» в Москве после того, как одна из покупательниц пожаловалась на осколки стекла в упаковке. Руководство сети супермаркетов хочет провести проверку и предполагает, что с целостностью упаковки есть проблемы.