Роспотребнадзор проведет внеплановые проверки в сети магазинов «Светофор»

Роспотребнадзор готовит внеплановые проверки в сети магазинов низких цен «Светофор». Об этом сообщили «Известия».
В декабре депутат Сергей Лисовский попросил отреагировать на многочисленные жалобы на продажу в сети магазинов некачественных продуктов. С 2020 года из-за моратория на плановые проверки Роспотребнадзор может приходить только в случае угроз жизни и здоровью.
Первый вице-премьер Денис Мантуров поручил подготовить список документов для надзорных мероприятий.
Накануне «ВкусВилл» приостановил продажи десерта «ДэнБош» в Москве после того, как одна из покупательниц пожаловалась на осколки стекла в упаковке. Руководство сети супермаркетов хочет провести проверку и предполагает, что с целостностью упаковки есть проблемы.
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