В руководстве «Газпрома» произошли кадровые изменения

В руководстве «Газпрома» состоялись кадровые изменения. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Начальником департамента по управлению персоналом стал бывший заместитель его начальника Александр Шагов, а должность заместителя руководителя аппарата правления получил Антон Мухин, который ранее был первым заместителем начальника управления.

Шагов трудится в структуре «Газпрома» с 2010 года. Его предыдущая должность — заместитель начальника департамента 715 — начальник управления. Елену Касьян, возглавлявшую ранее департамент, освободили от занимаемой должности в связи с выходом на пенсию.

Мухин работает в «Газпроме» с 2002 года, предыдущий пост — первый заместитель начальник управления 127. Галину Тарасову, прежнего заместителя руководителя аппарата правления — начальника управления 127, освободили от должности также в связи с выходом на пенсию.

Ранее «Газпром» подтвердил подлинность документа о массовом сокращении в центральном аппарате.