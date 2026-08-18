В РПЦ жестко осудили окунание яблок в мед на Яблочный Спас

Руководитель отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии Макарий (Маркиш) в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» назвал народные ритуалы на православные праздники «уклонением от Бога».

Он прокомментировал популярную традицию, согласно которой на Яблочный Спас фрукты окунают в мед для привлечения любви.

«Ритуалы — вздор, бред сивой кобылы. За этим стоят неприятности более глубокие, чем человеческое невежество, это уклонение от Христа», — заявил священнослужитель.

По его словам, если подобные действия можно оправдать невежеством стариков или больных людей, то здравомыслящим гражданам стоит задуматься о своем выборе. Маркиш подчеркнул, что вера — это осознанный выбор человека, а попытка реализовать духовный инстинкт через суеверия является предательством Христа в XXI веке.