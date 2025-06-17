В РПЦ выступили против сокращения рождаемости из-за нехватки благ

Анализ опыта многих стран приводит к выводу о том, что материальные блага не должны влиять на решение о рождении детей. Таким мнением о демографической ситуации в интервью «Коммерсанту» поделился патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

«Какой ответ мы часто слышим? Если ресурсы ограничены, то нужно сократить количество их потребителей. Отсюда все эти теории перенаселения Земли и сокращения рождаемости. Это антихристианский подход, он, уверен, в случае реализации способен привести к вымиранию», — заявил он.

Глава РПЦ отметил, что демографическая политика должна быть основана на стратегическом подходе с расчетом как минимум на 25-летний горизонт, поэтому моментальных изменений после вступления в силу новых социально-экономических инициатив и мер поддержки многодетных семей ожидать не стоит.

«Результаты демографической политики видны не сразу, моментальных выгод не приносят, но реализуются на длинной дистанции, когда дети вырастают и становятся производительной, созидательной силой общества», — добавил он.

Патриарх Кирилл высказался и об освоении космоса. По его мнению, время для открытия жизни на других планетах наступит тогда, когда на Земле перестанет хватать ресурсов.

«Когда в христианской Европе стало мало ресурсов, наступила эпоха великих географических открытий. Люди прошлого открывали новые континенты, а не думали, как рожать поменьше детей», — заключил он.