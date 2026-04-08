В РПЦ указали на главный предвестник второго пришествия Христа

Отсутствие Благодатного огня не является признаком скорого конца света. В Священном Писании гораздо более важным предвестником названа вражда в обществе, порожденная беззаконием, заявил журналистам викарий патриарха Московского и всея Руси, заместитель управляющего делами Московской патриархии, епископ Павлово-Посадский Силуан (Вьюров). Об этом сообщило РИА «Новости» .

По его словам, поверье о том, что отсутствие схождения Благодатного огня в храме Гроба Господня предвещает второе пришествие Христа, пришло не из Библии. В Священном Писании указаны гораздо более значимые признаки приближающегося Судного дня.

«И один из самых главных признаков, и самых трагичных, — это то, что во многих из-за умножения беззаконий оскудеет любовь. Когда градус вражды превышает горение любви в обществе — это более очевидный признак», — сказал епископ.

Он объяснил, что Господь способен совершить чудо независимо от введенных людьми ограничений. Главным епископ назвал не Благодатный огонь, а саму Пасху, которую отмечают во всех христианских храмах.

В 2026 году, как и в пандемию, церемония схождения Благодатного огня в храме Гроба Господня пройдет в ограниченном формате, без туристов и паломников. Такое решение приняли в целях безопасности из-за боевых действий.