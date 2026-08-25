В РПЦ развеяли страхи насчет прикосновений к умершему на похоронах

В РПЦ заявили, что живым ничем не грозит прикосновение к покойнику в гробу

Представители Русской православной церкви развеяли миф о том, что нельзя прикасаться к телу покойного во время прощания. Об этом сообщил журнал «Фома» .

Авторы издания пояснили, что идеи о том, что смерть человека связана с нечистотой существовали в Древнем Израиле и у многих других народов. Позже к религиозным обычаям добавились и бытовые суеверия. В их числе и вера в то, что якобы прикосновение к умершему может потревожить его душу.

Все это не имеет ничего общего с реальностью. Само по себе прикосновение не влечет за собой никаких духовных и мистических последствий.

Только из соображений гигиены после такого прикосновения лучше сразу вымыть руки или протереть их салфеткой с дезинфицирующим средством. Кроме того, есть ситуации, когда человек мог умереть от инфекционной болезни, поэтому не стоит к нему прикасаться, чтобы не заразиться.

Ранее в РПЦ разъяснили, как правильно заполнять записки о здравии и упокоении.