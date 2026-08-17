Россиянам рассказали, как правильно указывать имена в церковных записках

В РПЦ напомнили, что в храмах не будут молиться за некрещеных и самоубийц

В Русской православной церкви разъяснили верующим, чьи имена можно упоминать в записках о здравии и упокоении, а кого нельзя указывать. Об этом сообщило ИА «Кулик» .

В РПЦ пояснили, что в записках указывают имена крещеных православных христиан. Сначала пишут имена священнослужителей и монашествующих, а после мирян, причем в родительном падеже. При составлении записок об упокоении действуют также.

Важно помнить, что в церковных записках нельзя указывать имена некрещеных людей и самоубийц. В случае суицида нужно получить специальное разрешение у Церкви, чтобы отпеть и поминать.

В РПЦ добавили, что в записки также не включают канонизированных святых. Это отдельный порядок молитвенного обращения.

Ранее настоятель храма Воскресения Христова в селе Воскресенка Максим Портнов рассказал, что в день рождения покойного нужно помолиться о его душе.